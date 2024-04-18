صندوق النقد: من المتوقع أن يتحسن الأداء الاقتصادي في الدول منخفضة الدخل

قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يتحسن الأداء الاقتصادي في الدول منخفضة الدخل التي تعاني من الصراعات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد سيبقى منكمشًا نسبيًا بالرغم من التحسن الذي سيشهده اقتصاد هذه الدول مقارنة بالعام الماضي، مفسرًا هذا الأمر بعدة عوامل.

وأضاف أزعور، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج "المراقب"، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن من ضمن المؤثرات نشوب الصراعات مثل الأزمة السودانية والحرب على غزة، والاستقرار بالدول الأخرى مثل اليمن، وهذا يؤثر بالسلب على مستويات الاقتصاد.

وتابع: "يوجد تحسن في دول أخرى مثل موريتانيا وجيبوتي، ولكن مستوى النمو الذي ستشهده الدول إجمالًا يعادل -1%".

وأوضح، أنّ ثمّة دراسة عميقة حول التأثير طويل المدى لأزمات الاقتصاد الناتجة من الصراعات في دول المنطقة، فالسودان حالة إنسانية سيئة جدًا، يرتفع بها مستوى التضخم ويتراجع مستوى النمو وزيادة المخاطر الإنسانية وخاصة المخاطر المرتبطة بقدرة الشعب السوداني على تحمل هذا العبء، بالإضافة إلى مشكلة النزوح.

