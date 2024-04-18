هزيمة حماس في رفح.. الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على هدف مشترك

في اجتماع عقد مؤخراً بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، تم التوصل إلى إجماع حول الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس في رفح، كما ورد في بيان أصدره البيت الأبيض.

هدف الاجتماع إلى معالجة المخاوف واستكشاف مسارات العمل المحتملة في رفح، حيث اتفق الجانبان على إجراء مزيد من المناقشات بين الخبراء الذين تشرف عليهم المجموعة الاستشارية الاستراتيجية. واختتم البيان بخطط للاجتماعات المستقبلية.

ومع ذلك، فإن رفح، المدينة الرئيسية الوحيدة في غزة التي لم تواجه بعد هجومًا بريًا من قبل القوات الإسرائيلية، تعرضت لغارات جوية، مما تسبب في نزوح كبير ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. وقد حث الرئيس بايدن إسرائيل باستمرار على الامتناع عن شن هجمات واسعة النطاق في رفح لمنع وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين. وأفادت السلطات الصحية عن عدد كبير من الوفيات في غزة منذ أكتوبرمن العام الماضي.