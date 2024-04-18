هآرتس العبرية: إسرائيل تخشي خسارة قطر كوسيط مع حماس

أعربت مصادر إسرائيلية وأجنبية عن قلقها إزاء تصريح قطر بأنها تعيد النظر في دورها كوسيط في المفاوضات مع حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لصحيفة "هآرتس" العبر إن فقدان وساطة قطر من شأنه أن يعطل العلاقة غير المباشرة المبنية بين إسرائيل وحماس، ويجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة.

وفي إسرائيل، لم يحدد المسؤولون ما إذا كان التهديد الذي أطلقه رئيس الوزراء القطري ذا مصداقية - أو ما إذا كان محاولة للضغط على الأطراف لكي تكون مرنة في المفاوضات.

وفي الأيام الأخيرة، جرت مناقشات في الدوحة حول ما إذا كان ينبغي مواصلة الوساطة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي بموجبها لا تمارس قطر ضغوطا كافية على حماس لإطلاق سراح الأسرى الـ 133 المتبقين في يديها.

وعلى النقيض من الانتقادات الإسرائيلية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر هذا الأسبوع عن رضا الولايات المتحدة عن الوساطة القطرية.

وتستضيف قطر قيادات حماس ومولت المنظمة على مر السنين، قدمت نفسها منذ بداية العدوان الإسرائيلي الجاري من أكتوبر الماضي كوسيط محايد مقبول لدى الطرفين، وليس كجهة فاعلة دورها الضغط على حماس.