عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس العبرية: إسرائيل تخشي خسارة قطر كوسيط مع حماس

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري

أعربت مصادر إسرائيلية وأجنبية عن قلقها إزاء تصريح قطر بأنها تعيد النظر في دورها كوسيط في المفاوضات مع حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

 

وقال مصدر مطلع على المحادثات لصحيفة "هآرتس" العبر إن فقدان وساطة قطر من شأنه أن يعطل العلاقة غير المباشرة المبنية بين إسرائيل وحماس، ويجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة.

 

وفي إسرائيل، لم يحدد المسؤولون ما إذا كان التهديد الذي أطلقه رئيس الوزراء القطري ذا مصداقية - أو ما إذا كان محاولة للضغط على الأطراف لكي تكون مرنة في المفاوضات.

 

وفي الأيام الأخيرة، جرت مناقشات في الدوحة حول ما إذا كان ينبغي مواصلة الوساطة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي بموجبها لا تمارس قطر ضغوطا كافية على حماس لإطلاق سراح الأسرى الـ 133 المتبقين في يديها.

 

وعلى النقيض من الانتقادات الإسرائيلية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر هذا الأسبوع عن رضا الولايات المتحدة عن الوساطة القطرية.

 

وتستضيف قطر  قيادات حماس ومولت المنظمة على مر السنين، قدمت نفسها منذ بداية العدوان الإسرائيلي الجاري من أكتوبر الماضي كوسيط محايد مقبول لدى الطرفين، وليس كجهة فاعلة دورها الضغط على حماس.

حماس قطر غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

عند أخوه آثار في نزلة السمان .. بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية

رد فعل ناري من ممدوح عباس على تصريحات أحمد سليمان بشأن الزمالك

أسرة ضحية الأسانسير تتلقى عزاءه بشبرا الخيمة.. صور

قصف جبهة ..الجارحي للجنايني: الأهلي حصد 16 بطولة حتى الآن من الزمالك

ترشيحاتنا

3 ليال .. تحويلات مرورية بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة

للمرة الثالثة.. مسجد "شربورغ" في فرنسا يتعرض لهجوم ومرصد الأزهر يعلق

هدف قاتل يحقق رقما تاريخيا جديدا في سجل باير ليفركوزن

الجامعة العربية لـ مجلس الأمن: تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية استهانة بحقوق شعبها

ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وسط توقعات سلبية

أسهل طرق لسداد مخالفات المرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

منها جودر والعتاولة.. مسلسلات حجزت مكانها في رمضان 2025

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ