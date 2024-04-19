أستاذ علوم سياسية: لا يوجد طرف إسرائيلي يؤمن بالسلام وحل الدولتين

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد طرف إسرائيلي يؤمن بالسلام وحل الدولتين، موضحًا أن الدبلوماسية العربية تحركت في مجلس الأمن لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن أكدت أن بلادها تعارض هذا الأمر، ما يتناقض بشكل كبير ما صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية والرئيس الأمريكي بايدن الذي قال قد نعترف بالدولة الفلسطينية من باب تحريك عملية السلام".

وتابع: "يدرك الأمريكيون، أنه لا يوجد طرف إسرائيلي يؤمن بالسلام، فكل من يحكم في إسرائيل وكل من سيأتون لا يؤمنون بالسلام ولا حل الدولتين، فقد شهد الكنيست تصويتا غير مسبوق في دولة الاحتلال ضد قيام الدولة الفلسطينية".