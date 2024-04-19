تاو ورضا سليم يقودان هجوم الأهلي أمام مازيمبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، من أجل تأمين تشغيل تقنية الفيديو في لقاء مازيمبي الكونغولي، خصوصًا أن صاحب الأرض سبق وقام بتعطيل التقنية خلال عدة مباريات على ملعبه في الفترة الماضية وذلك تجنبا لأي مضايقات.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc : "بيرسي تاو أكد جاهزيته للمباراة، وهو يمتلك خبرات كبيرة، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه خلال اللقاء، بعد استبعاده مؤخرا، ووجود الكثير من الأحاديث عنه".

وأشار إلى أن الاعتماد على بيرسي تاو ورضا سليم سيكون أمر جيد للأهلي من اجل استغلال سرعات الثنائي في تلك المباراة، مضيفا بأن كريستو من العناصر الجيدة ولا أعرف مبرر وراء استبعاده من المباريات، وهناك لاعبين أقل منه كثيرا وتشارك مع الفريق، وهو لاعب مهاري ويمتلك سرعات عالية.

وختم: "تشكيل الأهلي المتوقع (مصطفى شوبير، محمد هاني، علي معلول، عبدالمنعم، ربيعة، كوكا، السولية، أكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبوعلي أو كهربا).