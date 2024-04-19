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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من داخل الأستوديو .. كارول سماحة تستعد لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية

كارول سماحة
كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة صوراً لها من داخل الأستوديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، استعدادا لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية قريبا.

وظهرت كارول سماحة وهي تضع لمساتها الأخيرة على أغنيات ألبومها المُنتظر بقوّة خلال الصيف المقبل 2024 ، وعلقت على صورها قائلة : “اقتربت من الحدث الكبير، هل أنتم متحمّسون مثلي لإصدار الألبوم الجديد؟”.

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة قد طرحت  أغنيتها "بوسة"، الأغنية باللهجة المصرية واللبنانية مؤخرا ، وهي من كلمات تامر حسين، أما الكليب من إخراج بتول عرفة، وشاركت كارول مقطع من العمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت قائلةً: “بوسة ‎على كل المواقع الموسيقية وقناتي على يوتيوب”.

وتعد أغنية “بوسة” هي أولى أغنيات ألبوم كارول سماحة الجديد، ويضم ألبوم كارول الجديد عدة أنماط موسيقية وغنائية مختلفة، ويتنوع بين اللهجتين المصرية واللبنانية.

وتقول كلمات اغنية “بوسة”

على طريقتى حبيبى بَحبك
واللى يحِبك أحِبهُ كمان
على طريقتى ب أقول وب أدلع
واللى يِدلع مُش خسران

أنا بحبك وب أنانية
أيوة ده عشق واصل ل جنون
يعنى إستحمل غيرتي شوية
مانت عيونك أحلى عيون
ليا طريقتي بقى

طب بوسة بوسة بوسة بوسة مِن هِنا
بوسة بوسة بوسة ياللا خُدها ب الهنا
حالًا غمض عينيك
لسه فى مُفاجأه ليك
دى كمان دى كمان
دى عشان خاطرى انا

حبيبى مِن غير أى مُناسبة
إنت أعز وأغلى حَبيب
فى ناس ياما بِتحب ب نِسبة
وأعمل ايه ف قلبى ال حّبيب
ليا طريقتي بقى

أنا بحبك وإنت عارفنى
لو توحشني أنا بعمِل ايه
مش مُمكن حاجه توقفنى
الشوق ده أنا مقدرش عليه
ليا طريقتي بقى

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