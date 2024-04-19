موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. تعرف عليه

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة ثاني جمعة من شهر شوال اليوم لتكون تحت عنوان:"معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين"، وذلك من المسجد الشرقي بقرية العامرة بمحافظة المنوفية.

وتبدأ شعائر ثاني جمعة من شهر شوال بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وخطيبا الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء/ إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المسجد الشرقي بقرية العامرة مركز منوف بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة 19 أبريل 2024م، 10 شوال 1445 هجريا.

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، تفتتح الوزارة اليوم، الجمعة الثانية من شوال، ( 8 ) مساجد يوم الجمعة 19 / 4 / 2024م، منها ( 4 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 909 ) مساجد منها ( 710 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 199 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.