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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصطفى بكري عن رد إسرائيل على إيران: هكذا تبدأ الحروب الكبرى

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

حذر النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، من آثار هجوم العدوان الإسرائيلي على إيران وضرب أحد المواقع العسكرية في أصفهان.

وقال مصطفى بكري في تدوينه له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر اكس سابقا، إن هذا ينذر بخطر شديد، ويصعّد المواجهة بين الطرفين، ومن شأن ذلك توسعة نطاق الحرب في المنطقة، وهو ما حذر منه الرئيس السيسي في وقت سابق.

وأوضح مصطفى بكري، أن هناك توقعا برد إيراني أكثر قوة، وهكذا تبدأ الحروب الكبرى، مشيرا إلى أن العدو الصهيوني هو المعتدي الذي وجه ضرباته إلى القنصلية الإيرانية في دمشق، وما يجري الآن هو تصعيد متعمد.

وتابع: "العدوان الإسرائيلي تم بثلاث طائرات مسيرة، تم إسقاطها على الأراضي الإيرانية، بعد توجيه ضربتها، وهذه العملية من إعداد جهاز الموساد في الأساس، وهناك معلومات تقول إن الطائرات المسيرة إما أنها انطلقت من داخل إيران أو من شمال العراق.

وأشار إلى أن إسرائيل تشاورت مع أمريكا في الضربة وحدودها، والضربة لم تكن موجهة إلي المنشآت النووية الإيرانية، لافتا إلى أن واشنطن حذرت إيران من أي رد جديد، لأن ذلك من شأنه أن يقود إلى تدخل أمريكي- غربي مباشر ضد طهران".

واختتم بكري: “السؤال المطروح بعد الضربة، هل يفي القادة الإيرانيون بتعهداتهم التي أعلنوها بالرد الصاروخي العنيف والسريع على إسرائيل حال عدوانها الجديد على إيران؟”.

مصطفى بكري مجلس النواب أصفهان ايران الأراضي الإيرانية

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