برلمانية: ندعم قرارات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

أعربت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، عن رأيها حول أن مصر تواصل، دعمها الثابت للأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم، مشددة على رفض مصر لأي تهجير يهدد القضية الفلسطينية ويساهم في تفاقم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت خطاب أننا ندعم قرارات وإجراءات القيادة السياسية بجميع الوسائل المعلنة، سواء عبر التظاهرات أو التصعيد، مؤكدة أن أمن مصر هو خط أحمر، ويجب أن يتحلى الجميع بالتقدير لمصر، وأن قواتنا المسلحة وشرطتنا هما الدرع القوي لحماية البلاد.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن شعب مصر، وجيشهم يقفون خلف الرئيس السيسي في حماية الدولة، مشيرة إلى أنهم يؤيدون التظاهرات في أي وقت احتجاجا على التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية، وأن مصر ترحب بجميع ضيوفها، لكن ليس على حساب حل قضية الأشقاء الفلسطينيين.

وأدانت النائبة حياة خطاب استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وأكدت أن آخر هذه الجرائم كان استهداف مستشفى المعمداني، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 500 شهيد، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف تلك المجازر والحصار الذي يفرضه الاحتلال على الشعب الفلسطيني.