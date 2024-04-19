الضربات تكهنات.. رئيس الوزراء البريطاني يشكك في الرد الإسرائيلي على إيران

رفض ئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الجمعة، التكهن بالتقارير التي تفيد بتنفيذ إسرائيل هجوما على الأراضي الإيرانية في وقت سابق من هذا الصباح.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال سوناك في تعليقات له بعد خطاب ألقاه في وسط لندن: "إنه وضع متطور، لن يكون من الصواب بالنسبة لي التكهن حتى تصبح الحقائق أكثر وضوحا ونحن نعمل على تأكيد التفاصيل مع الحلفاء".

وأضاف "التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد" أن ما نريد رؤيته هو أن الهدوء يعم جميع أنحاء المنطقة".

وحذرت العديد من الدول بالفعل من أن الهجوم الانتقامي الذي تشنه إسرائيل ضد الضربات الإيرانية الأخيرة يمكن أن يخاطر بجر المنطقة بأكملها إلى حرب إقليمية أوسع.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار قبل بضع ساعات، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار قبل بضع ساعات، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وقد كشفت وسائل اعلام عبرية تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات على إيران. فقد أشارت هيئة البث الإسرائيلية بأن القاعدة المستهدفة في أصفهان خرجت منها مسيرات هاجمت إسرائيل .

فيما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يكن بمسيرات أو صواريخ أرض جو؛ بينما تم تنفيذه بطائرات بصواريخ بعيدة المدى.

وقال مصدر إسرائيلي لـ جيروزاليم بوست إن "الرسالة لإيران كانت واضحة وبإمكاننا ضرب مواقعهم النووية".