تعرف على صلة القرابة بين الراحل صلاح السعدني والفنان محمود البزاوي

توفى منذ قليل الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ80 عاما.

ويعتبر الفنان صلاح السعدني من الفنانين الذين يحافظون على حياتهم الأسرية والشخصية لدرجة أن هناك صلة قرابة بالفنان محمود البزاوي إلا أن كثير من الجمهور لم يكن على علم بتفاصيل هذه القرابة

وهناك علاقة أسرية تربط بين الفنان الراحل صلاح السعدني والفنان محمود البزاوي الذى تزوج من أبنة الكاتب الساخر محمود السعدني الشقيق الأكبر لصلاح السعدني.





صلاة الجنازة

ومن المفترض أن تشيع جنازة صلاح السعدني عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



نعى نقابة المهن التمثيلية

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل فى بيان رسمي جاء فيه: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.



وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.