عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تدرس إرسال أسلحة لإسرائيل بمليار دولار

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إرسال أسلحة لإسرائيل بأكثر من مليار دولارر، بما في ذلك ذخيرة الدبابات والمركبات العسكرية وقذائف الهاون، وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المسؤولون إن الصفقات تشمل "700 مليون دولار ذخيرة الدبابات 120 مم، و500 مليون دولار في المركبات التكتيكية وأقل من 100 مليون دولار في قذائف الهاون 120 مم" قيد المراجعة، وستحتاج إلى موافقة الكونجرس.

ووفقا للتقرير، قد تستغرق عمليات تسليم الأسلحة شهورا أو سنوات حتى يتم الوفاء بها.

ولا يوجد تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل للتقرير.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارة الرئيس الأمريكي الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة مسؤولين أمريكيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

ليفربول يتخذ قرارا عاجلا بشأن محمد صلاح بعد وداع الدوري الأوروبي

موضوعات متعلقة

فضل صيام الأيام البيض .. 8 مكافآت ربانية للصائمين

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

متى تبدأ الأيام البيض في رجب..فضلها وهل يشترط تبييت نية الصيام ليلا؟

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب وفضلها.. لا تفوت الخير على نفسك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

دعاء الليلة الأولى في شهر رجب.. الإفتاء: أبواب السماء تفتح لك بعد 9 ساعات

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

وصول الذهب إلى 3000 دولار في هذا التوقيت.. بنك شهير يتوقع مصيره

6 أشهر.. تعرف على المدة الزمنية اللازمة لاعتماد التمويل الاستهلاكي

لتبادل العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يزور تركيا غدا

تخفيض يصل لـ171 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها هيونداي

واحدة ولعت.. ننشر أول صور لحادث تصادم 3 سيارات بمحور الشهيد| خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

أبهرتني.. ناقد موضة يعلق على فستان يسرا

غارقة منذ 500 عام.. رحلة البحث عن كنز اختفى في حطام سفينة

في عيد ميلادها... إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل

فيديو

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ