إدارة بايدن تدرس إرسال أسلحة لإسرائيل بمليار دولار

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إرسال أسلحة لإسرائيل بأكثر من مليار دولارر، بما في ذلك ذخيرة الدبابات والمركبات العسكرية وقذائف الهاون، وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المسؤولون إن الصفقات تشمل "700 مليون دولار ذخيرة الدبابات 120 مم، و500 مليون دولار في المركبات التكتيكية وأقل من 100 مليون دولار في قذائف الهاون 120 مم" قيد المراجعة، وستحتاج إلى موافقة الكونجرس.

ووفقا للتقرير، قد تستغرق عمليات تسليم الأسلحة شهورا أو سنوات حتى يتم الوفاء بها.

ولا يوجد تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل للتقرير.