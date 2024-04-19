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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبر هذا التطبيق .. كيفية استخراج تأشيرة الحج

الحج
الحج

تسعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة التسهيلات للحجاج وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنه أن تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة أو تطبيق نسك.

ماهي منصة نسك

وتعد منصة نسك من أهم الوسائل التي عملت المملكة السعودية من خلالها على تسهيل عملية القدوم إلى بيت الله الحرام، إيمانًا منها أنها صاحبة دور هام يجب العمل على مراعاته بأفضل شكل ألا وهو الحج لكل راغبٍ.

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توضيح مهم من وزارة الحج والعمرة للقادمين من خارج السعودية

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الحصول عن تأشيرة الحج

يعد الحصول عن تأشيرة الحج من الأمور التي يهتم بها العديد من المسلمين المتوجهين للمملكة والذين يذهبون لأداء الحج والعمرة، لذلك وفرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية خطوات بسيطة للحصول عليها .

استخراج  تأشيرة الحج 2024

هناك مجموعة من الخطوات تتضمن ما يلي :- 
- تبدء أولي الخطوات بتحميل تطبيق نسك من الهاتف المحمول.

- فى هذه الخطوة يتم القيام بإنشاء حساب على التطبيق.

- ثم تظهر بعد ذلك أسعار تأشيرات الحج.

- وأخيرا يختار الشخص الباقة المناسبة له.

آخر موعد لدخول السعودية من أجل العمرة

وحددت وزارة الحج والعمرة السعودية مدة تأشيرة العمرة للقادمين من خارج السعودية، والتي تبلغ مدتها 3 أشهر، وتبدأ من تاريخ الدخول إلى السعودية، على أن تنتهي بحد أقصى في 29 ذو القعدة، وتختلف حسب برنامج المعتمر.

سعر تأشيرة الحج السياحي 2024


تتضمن أسعار تأشيرة الحج السياحي 2024  ما يلي

- المستوى السياحي 5 نجوم: يكون سعر التأشيرة «صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترًا» بسعر 450 ألف جنيه ، وصف ثان من 250 مترا إلى 1250 مترا، سعر 390 ألف جنيه.

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- المستوى الاقتصادي «طيران»: يصل سعر التأشيرة «موسم كامل بفنادق»، حتى 1750 مترًا سعر 260 ألف جنيه، واقتصادي تحسين 5 نجوم وحتى 250 مترًا سعر 230 ألف جنيه، واقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترًا حتى 750 مترًا سعر 226 ألف جنيه.

- المستوى البري: يصل سعر التأشيرة «موسم كامل بمكة فنادق»، حتى 1750 مترًا سعر 225 ألف جنيه، وبري تحسين 5 نجوم حتى 250 مترًا سعر 195 ألف جنيه، وبري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترًا حتى 750 مترًا سعر 191 ألف جنيه.

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