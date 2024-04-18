توضيح مهم من وزارة الحج والعمرة للقادمين من خارج السعودية

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن تأشيرة العمرة للقادمين من خارج السعودية، تبلغ مدتها 3 أشهر، وتبدأ من تاريخ الدخول إلى السعودية، على أن تنتهي بحد أقصى في 29 ذو القعدة، وقد تختلف حسب برنامج المعتمر.



وشددت الوزارة، في ردها عبر منصة «إكس» من خلال حساب «العناية بالمستفيدين» التابع للوزارة، على أن آخر موعد لدخول حاملي تأشيرة العمرة هذا العام هو تاريخ 15 ذو القعدة 1445، وأن آخر موعد للبقاء في السعودية لحامل تأشيرة العمرة هو تاريخ 29 ذو القعدة 1445.

وكانت «الحج والعمرة» قد تفاعلت مع تساؤلات المستفيدين عبر منصة «إكس» بتاريخ 14 أبريل الجاري، موضحة أن صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، بدلا عن تاريخ الدخول إلى المملكة، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة من كل عام هجري، وذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، قبل أن تعود مجدداً وتوضح أن صلاحية التأشيرة تبدأ من دخول المملكة، وأن آخر موعد للبقاء في السعودية هو 29 ذو القعدة.

وشددت الوزارة أنه لا يمكن تمديد تأشيرة العمرة التي مدتها 90 يوماً، كما لا يمكن تحويلها إلى تأشيرة أخرى، ويمكن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، عبر زيارة الرابط التالي: https://nusuk.sa/ar/partners.