بسبب الحج.. وقف استقبال تأشيرات الزيارة بـ مطار الطائف في هذا التوقيت "مستند"

أخطرت غرفة شركات السياحة أعضاءها ، بأن شركة مصر للطيران أخطرتها عبر رسالة بالبريد الإلكترونى ، أنه سيتم تشغيل مطار الطائف الدولى ضمن مطارات استقبال الحجاج للعام الحالي 1445 هـ .

وأوضحت الرسالة المرسلة لغرفة شركات السياحة ، حصل "صدى البلد" على نسخة منها، أن إدارة مطار الطائف الدولى قررت منع قبول استقبال حاملى تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها "عائلية – شخصية – تجارية" .

ونوهت إدارة مطار الطائف الدولى ، وفقا للرسالة، بأنه سيتم تطبيق ذلك اعتبارا من 10 ذو القعدة الموافق 18 مايو وحتى 10 ذو الحجة الموافق 16 يونيو 2024.

يذكر أن الحج السياحي 2024 ، تسعى شركات السياحة المصرية في إنهاء إجراءات حج هذا الموسم 1445 هـ ، لتفادي أي معوقات قد تطرأ أثناء تنفيذ الرحلات .

وأطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تحذيرًا هامًا لجميع المواطنين الذين يفكرون في أداء الحج السياحي، حيث تشير إلى أن تأشيرات الزيارة والسياحة لا تجيز لحامليها أداء الفريضة، وأن الالتزام باللوائح والقوانين السعودية المنظمة للحج ضروري لتجنب المشاكل والمخاطر التي قد يواجهها الفرد خلال هذه الرحلة الدينية.

وتشير غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلى أن اللوائح والقوانين السعودية المنظمة للحج تمنع حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة من أداء الحج.

ويأتي هذا التحذير في سياق الحملة التوعية التي يشرف عليها غرفة السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.