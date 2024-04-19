هدي الإتربي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. صور

خطفت الفنانة المصرية هدي الإتربي أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة.

نشرت هدي الاتربي مجموعة صور على حسابها في إنستجرام وعلقت “البساطة هي الجمال”.

اعتدمت هدي الاتربي علي ميك اب خفيف و شعرها منسدلا.

يذكر أن هدي الاتربي كانت قد كشفت في تصريحات خاصة لصدي البلد عن الطريقة التي تحافظ بها على جمالها، وقالت: "أذهب إلى الجيم لأحافظ على جسدي، بجانب الإعتناء ببشرتي.

و أخر أعملها بمسلسل العتاولة والذى حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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