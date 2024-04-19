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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدات محدودة .. زيلينسكي يطالب الناتو بزيادة دعم أوكرانيا

صدى البلد

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحماس أعضاء الناتو زيادة الدعم، منتقدًا المستوى الحالي من المساعدات الخارجية لأوكرانيا ووصفها بأنها "محدودة للغاية". وتأتي تصريحات زيلينسكي وسط توترات متصاعدة ونداء للتضامن في مواجهة الصراعات المتصاعدة.

ولفت زيلينسكي الانتباه إلى ما يعتبره معايير مزدوجة بين الحلفاء الغربيين، وسلط الضوء بشكل خاص على الدعم المقدم لإسرائيل خلال القصف الجوي الإيراني الأخير. وتدخلت الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، بسرعة لمساعدة إسرائيل في صد الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية أثناء الهجوم.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة التصدي للعدوان الروسي وإعادة السلامة إلى المجال الجوي الأوكراني. وشددت نداء زيلينسكي الحماسي على الدور الحاسم الذي يلعبه أعضاء الناتو في مواجهة التهديدات ودعم سيادة أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي أنه "يجب إسقاط بوتين على الأرض، ويجب أن تصبح سمائنا آمنة مرة أخرى"، مشددًا على الخيار المحوري الذي يواجه حلفاء الناتو. وحث على العمل الجماعي لمواجهة العدوان الروسي وأكد مجددا أهمية تضامن التحالف في حماية القيم المشتركة والمصالح الأمنية.

ويعكس نداء زيلينسكي كفاح أوكرانيا المستمر ضد التوغلات الروسية والحاجة الملحة إلى دعم دولي قوي. ومع استمرار التوترات، فإن استجابة أعضاء الناتو ستلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مسار الصراع وتحديد مدى المساعدة المقدمة لأوكرانيا.

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