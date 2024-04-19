الناتو يدعو الدول أعضاء الحلف إلى تقديم أسلحة لأوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أعضاء الحلف إلى تسليم الأسلحة إلى سلطات أوكرانيا، حتى لو كان ذلك على حساب أمن بلدانهم.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "أوضحت أنه إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيساعدون بها في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها، فهذه مخاطرة يجب القيام بها"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأشار أمين حلف الناتو إلى أنه في هذه الحالة يجب اتخاذ قرارات وطنية، أي قرارات من حكومات دول التحالف.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال، إن كييف ستتلقى مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة في غضون أسابيع قليلة بعد الموافقة على مشروع القانون هذا في الكونجرس.