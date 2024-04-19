فيديو.. رجل يشعل النار في نفسه خارج مقر محاكمة ترامب بنيويورك

أفادت مصادر في إنفاذ القانون، بوقوع حادث مثير للقلق خارج المحكمة الجنائية في مانهاتن، بعد ظهر الجمعة، بالتزامن مع محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب مزاعم تتعلق بأموال سرية. ووفقا للتقارير، أشعل رجل النار في نفسه في الحديقة المقابلة للشارع المقابل لمحكمة شارع 100 سنتر.

وبحسب موقع نيويورك بوست، ظهر المشهد المؤلم وسط الإجراءات القانونية الجارية، ولفت انتباه ضباط الشرطة القريبين الذين استجابوا للموقف بسرعة. التفاصيل المتعلقة بهوية الفرد ودوافعه لا تزال غير واضحة في هذا الوقت.

أشارت التقارير الواردة من شبكة NBC الأمريكية إلى أن الحادث وقع في منطقة الاحتجاج المخصصة خارج قاعة المحكمة. ويأتي هذا التطور مع دخول المحاكمة مرحلة حرجة، بعد اختتام اليوم الأخير لاختيار هيئة المحلفين.

ومع انتهاء اختيار هيئة المحلفين داخل قاعة المحكمة، قدمت CNN تحديثات حول الأحداث خارج المبنى. ووصف المشهد بشكل مروعًا، حيث شهد "إنسانًا متفحمًا تمامًا" وسط الضجة.

وأثار الحادث مخاوف وأثار صدمة بين المراقبين، ولم يتم بعد فهم الظروف المحيطة بأفعال الفرد بشكل كامل. ومع تقدم المحاكمة، من المنتظر أن تجري السلطات تحقيقا في الحادثة لتحديد الدوافع والظروف وراء الفعل المزعج.