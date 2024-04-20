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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بقتـ ل طفل داخل شقة بشبرا الخيمة فى القليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

القت الأجهزة الأمنية بأمن القليوبية القبض على المتهم بقتل الطفل "أحمد" خلال اختبائه بأحد الأماكن بجوار مستشفى الدمرداش، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة. 


وكانت قد شهدت عزبة عثمان بمدينة شبرا الخيمة جريمة قتل بشعة اثر عثور الاهالى علي جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.


تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا من مأمور قسم اول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من الاهالى بالعثور علي جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين ان الجثة لطفل يدعى "احمد محمد سعد" 15 سنة مقيم منطقة الفيلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عاريا علي سرير داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.
وأسفرت التحريات ان المجنى عليه مبلغ باختفائه يوم الاثنين الماضي 15/4/2024 بقسم ثان شبرا الخيمة وتبين من التحريات ان شخص يدعى "طارق" قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء الي شقة سكنية قام باستأجرها بعزبة عثمان وقام بقتل الطفل تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المتهم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مدينة شبرا الخيمة مدير المباحث الجنائية بالقليوبية مدير المباحث الجنائية

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