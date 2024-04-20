مي عز الدين تودع صلاح السعدني بالدعاء

شاركت الفنانة مي عز الدين، ستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة”.

وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ81 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت النقابة في بيان: تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وإنا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.

دفن جثمان صلاح السعدني

دُفن صلاح السعدني، في مقابر الأسرة الكائنة على طريق الواحات، بعدما انتهت صلاة الجنازة عصر أمس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

جنازة صلاح السعدني

انتهت مراسم تشييع جثمان الفنان صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.