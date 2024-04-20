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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد: صلاح السعدني ترك بصمة واضحة وقدم أكثر من 200 عمل فني

الراحل صلاح السعدني
الراحل صلاح السعدني

تحدث أحمد سعدالدين، الناقد الفني، عن أعمال الفنان الراحل صلاح السعدني، التي تركت بصمة واضحة وأثرا لدى المشاهد المصري.

وقال سعدالدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على إكسترا نيوز، إن الراحل صلاح السعدني له العديد من الأعمال السينمائية المميزة، حيث قدم ما يقرب من 200 عمل فني، خلال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عاماً.

وأوضح أنَّ بدايات الفنان صلاح السعدني كانت في عام 1964 عندما شارك في مسلسل “الضحية”، واصفا هذا الدور بـ “الأصعب” في حياة عمدة الدراما المصرية.

واسترسل: الراحل قدم شخصية رائعة في المسلسل، وكان طوال المسلسل وعلى مدار 30 حلقة يجسد حياة إنسان أخرس.

صلاح السعدنى الراحل صلاح السعدني أحمد سعدالدين الناقد الفني الأعمال السينمائية مسلسل “الضحية

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