أبو العينين ناعيًا صلاح السعدني: ستبقى في قلوب محبيك بأعمالك الخالدة

كشفت الإعلامية رشا مجدي، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، نعى الفنان الراحل صلاح السعدني بكلمات مؤثرة، مشيرة إلى أنه كان من المقربين جدًّا من الفنان الراحل.



وتابعت الإعلامية رشا مجدي، خلال تقديم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن شبكة قنوات صدى البلد على مدار اليوم كان تتناول تغطية واسعة لوفاة الفنان الراحل.



وكتب أبو العينين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي),



وأضاف وكيل مجلس النواب: أنعي بمزيد من الحزن والأسي الفنان الكبير / صلاح السعدني الذي رحل عن دنيانا اليوم بعد مسيرة حافلة ومؤثرة في الفن قدم خلالها أعمالا خالدة في تاريخ الدراما والسينما والمسرح، وترك علامة وبصمة في قلوب الأجيال المختلفة.



وقال: فقدنا فنانا عظيما وأحد رموز وقامات الفن العربي الكبار وعمالقة الدراما، رحل صلاح السعدني وستبقي سيرته الطيبة وأعماله الفنية الرائعة تسكن وجداننا جميعا، وداعا (سليمان غانم) عمدة الدراما المصرية، وداعا (حسن أرابيسك)، ستبقي في قلوب محبيك بأعمالك الخالدة مثالا للفنان الكبير الخلوق والمثقف العاشق لفنه.



واختتم وكيل مجلس النواب: خالص العزاء للفنان / أحمد السعدني والعائلة الكريمة وأسرة الفن المصري ومحبي صلاح السعدني، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

