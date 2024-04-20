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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط وإجراءات وزارة الصحة لأداء مناسك الحج 1445هـ .. تعرف عليها

صدى البلد

نشر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1445هـ / 2024م التي تتمثل في التالي :- 

التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج :

تطعيم الالتهاب السحائي

شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات

نوصي بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام

في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية

من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا

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