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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين القليوبية: توريد 1765 طن قمح من المزارعين للصوامع والشون

توريد القمح
توريد القمح

أعلن عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.


وأشار عبدالله إلى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 1765 طن و899 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر، مضيفا أنه تم تجهيز 12 موقعا ما بين صوامع وشون ومراكز تجميع الغلال وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.


وأوضح أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على أعمال التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

القليوبية القيادة السياسية تخزين القمح توريد محصول القمح بدء موسم الحصاد

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