بعد تألقه في مباراة القمة .. نجم الزمالك يقود الهجوم أمام دريمز

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وكتب: “سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك غدا أمام دريمز الغاني”.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق دريمز الغاني غدا الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن صفوف الزمالك أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية عدد من أبرز اللاعبين للإصابة وهم (أحمد فتوح _ يوسف أوباما _ عمر جابر _ محمود الونش _ محمود علاء _ محمد عبد الشافي).

(ناصر ماهر _ سيف جعفر _ عبدالله السعيد) عدم القيد في أفريقيا.