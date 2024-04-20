القصة الكاملة للعثور على طفلين بمفردهما داخل منزل بقرية دماط بالغربية.. صور

وجه المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار حلمي عطا الله، رئيس نيابة مركز قطور بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة العثور على طفلين محبوسين داخل شقة سكنية لعدة أيام بمنزل بقرية دماط، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



ووجهت النيابة العامة، حسب مصادر مؤكدة، بسماع أقوال الجيران القاطنين بالمنازل المجاورة، فضلا عن تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط المحلات التجارية لتحديد لحظات خروج والدي الطفلين وفترة غيابهما.

كانت قرية دماط بمركز قطور شهدت العثور على طفلين شقيقين محبوسين داخل شقة لمدة 3 أيام دون طعام أو شراب عقب مغادرة والدهما دون علمهما ولم يعد مرة أخرى.

وخصصت سيارة إسعاف لنقل الطفلين إلى مستشفى قطور المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، والتحري عن محل تواجد الأب.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بالعثور على طفلين شقيقين داخل شقتهما بمفردهما، وفي حالة ذعر وبكاء مستمر، وعدم وجود ذويهما بقرية دماط بدائرة مركز قطور.

وأفاد المبلغون من شهود العيان بأن الجيران سمعوا بكاء طفلين شقيقين على مدار ثلاثة أيام، مع ملاحظة تغيب الأب، وعندما حاولوا دخول الشقة والاطمئنان عليهما، ومعرفة سبب اختفاء والدهما وعدم رده عليهم قاموا بإبلاغ الشرطة.

وتحركت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم إنقاذ الطفلين الصغار، وتبين أنهما بدون طعام أو شراب وفي حالة من الخوف والذعر، وأن الأب قام بترك الصغيرين بمفردهما في مصير مجهول ولم يعد إلى المنزل.

وتم حجز الطفلين بقسم رعاية الأطفال داخل مستشفى قطور المركزي، لمدة أسبوعين، بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من حالتهما الصحية، وأنهما في حالة جيدة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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