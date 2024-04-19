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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة علي تفقد عدداً من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وامبابة والعجوزة وجنوب للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام المالي الجاري. 


تفقد محافظ الجيزة حالة الطرق وأعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل وشارع النهضة والتجهيزات الجارية بشارع جامعة الدول العربية. 


وكلف محافظ الجيزة  رؤساء الأحياء المعنية برفع كافه المخلفات نواتج الأعمال أولا بأول والاستمرار في تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ اعمال الكنس والتجريد  وعدم السماح بوجود اي مخلفات . 


رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة واحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

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محافظ الجيزة العجوزه امبابة ببشتيل

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