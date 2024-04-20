فقد أشقاءه الأربعة.. قصة حزينة في حياة صلاح السعدني

غيب الموت الفنان الكبير صلاح السعدني، أمس الجمعة 19 أبريل، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات.

جنازة صلاح السعدني

وحرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.

عزاء صلاح السعدني

ويقام غدا الأحد 21 أبريل، عزاء الفنان صلاح السعدني بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

صلاح السعدني ووفاة إخوته الأربعة

عاني صلاح السعدني من تجربة الزواج المبكر لوالدته فقد تزوجت وهي في الثانية عشرة من عمرها ما تسبب في وفاة 4 من اخوته نظرا لقلة خبرتها في تربية الأطفال بسبب الزواج المبكر.

وفي حديث صحفي قديم للفنان صلاح السعدني، كشف عن هذا الامر فقال: (لإيماني الشديد أن الفن ما هو إلا تجسيد للواقع وافقت علي الاشتراك في بطولة مسلسل القاصرات بلا تردد لاسيما أن والدتي نفسها كانت تحكي لي عن معاناتها بسبب زواجها وهي طفلة حيث لم تكن تعرف شيئا عن الزواج بل كان كل ما يشغلها آنذاك هو اللعب والمرح وقد تحملت المسئولية في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تنحصر كل احلامها في شراء لعبة تلهو بها.

صلاح السعدنى والأهلى

ومعروف عن صلاح السعدنى، إنه كان من المنتمين للنادي الأهلي ولكن ليس كأي مشجع، فهو لا يفصله شيئا عن الأهلي، فمنذ ظهور شجرة الأهلي في بداية الحركة الوطنية المصرية منذ الاحتلال الإنجليزي، هو فرع من هذه الشجرة العظيمة، ففكرة النادي الذي نشأ ليكن ضد الأندية التابعة للاحتلال، من اختراع الشعب المصري، ولم يشجعه لبطولاته أو آدائه أو لوجود الخطيب أو الطيزوي بينما لعظامة أثره في الحركة الوطنية.

ووقع صلاح السعدنى فى موقف طريف جعله يقوم بتشجيع نادى الزمالك رغم أنه معروف بانتمائه حيث شجع نادى الزمالك مرة وحيدة فى تاريخه هرباً من أزمة لم يكن لينجو منها إلا بتلك الطريقة، وذلك حينما توجه مع صديقه الراحل مصطفى متولى لمقابلة صديقهما محمود الجندى الذى انتظرهما فى أحد الكافيهات بمنطقة المهندسين.

واتجه صلاح السعدنى إلى صديقه مصطفى متولى راكباً سيارته حيث اصطدم بحشد كبير فى الطريق يصل لـ500 مشجع زملكاوى يحتفل فى تلك اللحظات بفوز نادى الزمالك على الإسماعيلى فى مباراة مهمة دفعت الزمالكاوية للخروج والاحتفال بفوز فريقهم.

وبالتالى لم يجد صلاح السعدنى المعروف بأهلاويته مثل مصطفى متولى مفرا من الهرب من هؤلاء الزمالكاوية الذى ثار أحدهم وقتها بجملة "صلاح السعدنى أهو" وركضوا تجاه سيارته إلا أن يستمع إلى نصيحة متولى الذى طالبه بضرورة الهتاف "بيب بيب زمالك" لينجو من هذا الحشد الذى يعلم مدى تعصب العمدة للنادى الأهلى.