رئيس الوزراء: تعاقدنا مع أحد التحالفات العالمية لتشغيل محطة حاويات ميناء دمياط

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان تفقد مبني محافظة دمياط وممشي المحافظة لافتا أن هناك تطوير غير مسبوق في جميع موانئ مصر مشيرا إلى أنه تم عرض خطة تطوير الميناء و٣ محطات الحاويات في الميناء .

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي انه سيتم افتتاح محطة الحاويات في ميناء دمياط أبريل ٢٠٢٥ مشيرا إلى أن موقع ميناء دمياط موقع استراتيجي لجميع الجهات .

وأشار رئيس الوزراء أنه تم التعاقد مع أحد التحالفات العالمية لتشغيل المحطة مؤكدا أن ميناء دمياط يتضمن خط سكة حديد كما أنه ميناء ذكي.

وقال إنه تفقد عدد من الحاويات المصرية التي سيتم تصديرها لجميع دول العالم .



ووجه مدبولي الشكر للعاملين بميناء دمياط مشيرا الي ان مصر ستصبح مركز اقليمي ولوجستي .

واكد رئيس الوزراء أنه لولا وجود المركز اللوجستية كنا لا نستطيع أن نصدر أي بضاعة لكننا لدينا جميع المقاومات لنصبح مركز لوجستي عالمي .