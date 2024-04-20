أسطول الحرية يستعد لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز”٫ عربي فيديو يرصد أسطول الحرية يستعد لاختراق الحصار الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت أن ناشطين وعمال الإغاثة من منظمات غير الحكومية دولية يستعدون لمحاولة اختراق الحصار الإسرائيلي للقطاع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويستعد ائتلاف المنظمات الذي يضم جمعية مرمرة التركية التي نظمت أسطول الحرية عام 2010، للإبحار قريباً باتجاه قطاع غزة على متن السفينة "أكدينيز" وغيرها من السفن.

ويتألف أسطول الحرية من 3 سفن على الأقل محملة بـ5 آلاف طن من المواد الغذائية ومياه الشرب، والمساعدات الطبية وغيرها تنتظر الموافقة التركية الرسمية لابحارها.