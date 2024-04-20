استشهاد 10 فلسطينيين في مخيم نور شمس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن استشهاد 10 فلسطينيين في مخيم نور شمس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، السبت، أن “عناصره قتلوا 10 فلسطينيين”.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول 11 مصابا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.