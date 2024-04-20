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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بطنها في ضهرها| هل خضعت جورجينا لعمليات تجميل؟.. وفيفي عبده: «الموضة بالمدملك»

جورجينا
جورجينا

«بطنها لازقة في ضهرها»، بهذه الجملة وصفت الإعلامية ياسمين عز، زوجة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجيز، بعد ما أنجبت 4 أطفال، في أثناء حديثها مع الراقصة فيفي عبده، التي حلت ضيفة على برنامجها "كلام الناس"، الذي يعرض عبر شاشة قناة MBC مصر.

فيفي عبدة وياسمين عز 

هل جورجينا لعمليات التجميل؟

التقطت فيفي عبده طرف الحديث من مستضيفتها ياسمين عز، بقولها، "جورجينا سيدة رياضية، ومن الممكن أن تكون قد أجرت عمليات نحت الجسم، العمليات دي بتدخل البطن في الضهر".

عمليات النحت

بينما ترى ياسمين عز أن التقدم الطبي في الدول الأوروبية يتيح عمليات النحت في أثناء إجراء عمليات الولادة.

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المرأة الممتلئة

تضيف فيفي عبده، أن الغالبية من النساء لجأن إلى إجراء عمليات النحت، لكن الموضة المستقبلية ستفسح المجال للمرأة الممتلئة، "الموضة هاتبقي للست المدملكة، البطة في نفسها، ربنا اداكي لحمة وانتي عايزة تشيليها".

كيم كارديشيان

تابعت، أن الفنانة الأمريكية كيم كارديشيان، استطاعت جذب أنظار العالم بسبب جسمها، "مدملكة، عندها ميكانيكي تحت رجلها بيظبطلها جسمها".

جورجينا 

جورجينا رودريجيز

أضاف، "جورجينا ست غلبانة وعلى طبيعتها، على طول شايلة ابنها ومستحملة جوزها".

وعلقت ياسمين عز على ما جاء على لسان فيفي عبده، قائلة، "الست من غير خدود وزنود لا شيء".

كلام الناس

برنامج "كلام الناس" يُبث على قناة "MBC مصر" من الخميس إلى الأحد في تمام الساعة 6 مساءً.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة فيفي عبده كانت في مسلسل "شغل عالي" الذي تم عرضه في عام 2022.

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