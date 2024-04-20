طالبونى باحتوائها.. والد فرح فتاة الصف: بشكر وزارة الداخلية على إعادة «دلوعتي»|فيديو

وجّه محمد أنس العطار والد "فتاة الصف فرح" الشكر لوزارة الداخلية بعد ما تمكنت من إعادة ابنته عقب اختفائها 4 أيام.

وأضاف محمد أنس العطار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلا:" أنا بشكر وزارة الداخلية كلها ورجال الأمن قالولى بنتك هى بنتنا ولازم نرجعها".

وعن سبب تغيب ابنته قال محمد أنس العطار:" فرح دى دلوعتى والله ما اتكلمت معاها فى حاجة ولا سألتها لأن رجالة الدخلية طالبونى باحتوائها"

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إعادة الطالبة فرح العطار التي اختفت عقب خروجها للدرس بمدينة الصف.

وتجمع العشرات من أهالي قرية الحي بالصف حول السيارة التي أعادت الطالبة وسط هتافات "الله اكبر" وفرحة عارمة بعودتها.