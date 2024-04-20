العالم يلتزم الصمت.. محلل سياسي: مصر الدولة الوحيدة المتحدثة عن الأسرى الفلسطينيين

تحدث المستشار طه الخطيب، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: " قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية، ويوجد 10 شهداء في أحد المخيمات بالقطاع".



وأضاف: "العالم كله يلتزم الصمت تجاه ما يحدث في قطاع غزة من مجازة بحق المدنيين"، معقبا: "غزة تباد فيها كل القيم الإنسانية".

وأشار: "الجنائية الدولية لا تريد أن تنظر للملف الفلسطيني"، موضحا: "مصر هى الدولة الوحيدة التي تتحدث عن الأسرى الفلسطينيين، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".