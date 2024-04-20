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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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3420 شاحنة مساعدات إنسانية ومحروقات مصرية لقطاع غزة خلال 20 | تفاصيل

قطاع غزة
قطاع غزة

قال أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن مصر تمكنت خلال العشرين يومًا السابقة بداية من إبريل أن ترسل 3315 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالإضافة إلى 105 شحنات من المحرقات.

 

وأضاف عماد، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا العدد الكبير الذي يأتي تكليلًا لما تقدمه مصر وما تقوم بمصر بالضغط على الجانب الإسرائيلي في إرسال هذه المساعدات الإنسانية في ظل العراقيل المستمرة والكثيرة التي تفرضها إسرائيل على إرسال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يعتبر من بداية كل أسبوع هو يعتبر من العراقيل التي تفرضها إسرائيل نظرًا، لأن المعابر الإسرائيلية عطلة رسمية في هذا اليوم، وبالتالي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على أعداد الشاحنات التي تتدفق عبر معبر الرفح أو المعابر المختلفة إلى الأراضي الفلسطينية.

وأوضح، أن معبر رفح تمكن من إرسال 60 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية، وهذا العدد يأتي من الأعداد التي تبقت يوم أمس بعدما خضعت العملية التدقيق والمراجعة في المعابر الإسرائيلية لتأخذ دورها في هذا اليوم ولتعبر إلى الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى أربع شحنات للغاز.

وأكد، أن هذا العدد الكبير الذي تقوم بمصر يوميًا بإرسال المساعدات الإنسانية يأتي للجهد المستمر الذي تبذله مصر على مدار الساعة لإرسال المساعدات الإنسانية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، ولكن هناك دور آخر في استقبال الجرحى والمصابين.

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