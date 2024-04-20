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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ رد حماس.. حكومة الحرب الإسرائيلية تناقش صفقة الأسرى غدا

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، سينعقد مساء غد الأحد للنقاش حول الجمود في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، لأول مرة منذ 12 يوما.

ووفقا للصحيفة تطالب حماس الآن بهدنة مدتها ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح أقل من 20 أسيرا إسرائيليا ، بحسب الجواب الذي قدمه للوسطاء قبل أسبوع بالضبط.

وأوضحت الصحيفة أن النقاش حول هذه القضية، الذي تم تأجيله الأسبوع الماضي في ظل المواجهة المباشرة مع إيران ، سيجرى بناء على طلب وزراء معسكر الدولة بيني جانتس وجادي آيزنكوت.

أشارت الصحيفة إنه كان ينبغي لحكومة الحرب الإسرائيلية أن تجتمع في وقت مبكر من يوم أمس، لكنها في النهاية لم تصدر دعوة لأعضاء المجلس بسبب الاستعدادات لهجوم إسرائيل في إيران في الليلة بين الخميس والجمعة.

وأكدت الصحيفة أن جانتس وآيزنكوت قدما طلبًا صريحا لعقد مجلس وزراء الحرب لمناقشة طرق إضافية ومبتكرة لكسر الجمود بشأن الصفقة.

وبحسب الصحيفة فأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ماطل في الأيام الأخيرة، لكنه الآن قرر عقد مجلس الحرب، واعترف مسؤول سياسي كبير في حكومة الاحتلال بأن "هناك مأزقا ويحاولون الخروج منه".

وبحسب قوله فإن "إسرائيل تتوقع ضغوطا أميركية على القطريين، وهم يفكرون في كل أنواع الطرق لكسر الجمود وبدء المحادثات".

ومن جانبهم، قال القطريون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم " يعيدون النظر " في دورهم في الوساطة بسبب الهجمات ضدهم، في حين قال الأمريكيون إن الدوحة "لاعب لا يمكن استبداله" في المحادثات.

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