خبير: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعتمد على إعلاء قيمة المنتج المصري

قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعتمد بشكل أساسي على إعلاء القيمة المضافة للمنتج المصري.

أضاف الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هناك تطورا كبيرا في حجم وإنتاج الطاقة في مصر مما يؤهل لدخول واستقبال الكثير من الاستثمارات".

أشار: "في إحصائية عام 2022 وفقا للبيانات الرسمية نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات تخطت نسبة 46%، وأعتقد في عام 2024 وصلت إلى 54%".

أوضح: "خريطة التصنيع أصبحت واضحة الآن وواضح الجزء الخاص بالإطار التشريعي والتنظيم"، موضحا: "الدولة مؤهلة لتكون في مصاف الدول الصناعية".