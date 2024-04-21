أهم الأخبار| انهيار أسعار الأرز الشعير.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط شجرة على دوللي شاهين

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض



تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط للرياح



اللحظات الأولى لاندلاع حريق حديقة منتزه بور فؤاد التاريخية.. شاهد



في ذكرى رحيله.. زوجة عبد الرحمن الأبنودي تكشف أسرارا عن حياته



أوقفوا التصوير.. سقوط شجرة على دوللي شاهين



%50 أقل من المستورد.. رئيس شعبة الأدوية يعلن موعد انخفاض أسعار لبن الأطفال



مصرع وإصابة 16 شخصا جراء إطلاق نار في حفل بممفيس الأمريكية

