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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط للرياح

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من استمرار درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية، وتصل الحرارة على القاهرة لـ 32 درجة بينما تصل لـ 36 درجة على المناطق الجنوبية.

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الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة في هذا الموعد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الأحد الموافق 21 أبريل، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد أن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 17
العاصمة الإدارية 30 16
6 أكتوبر 30 16
بنهــــا 28 17
دمنهور 28 16
وادي النطرون 29 17
كفر الشيخ 28 16
المنصورة 28 16
الزقازيق 29 17
شبين الكوم 29 16
طنطا 29 16
دمياط 24 17
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 29 19
السويس 29 18
العريش 24 15
رفح 24 15
رأس سدر 30 19
نخل 27 15
كاترين 25 12
الطور 29 20
طابا 28 19
شرم الشيخ 34 22
الإسكندرية 24 16
العلمين 24 16
مطروح 23 15
السلوم 25 14
سيوة 29 15
رأس غارب 32 21
الغردقة 34 22
سفاجا 33 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 32 21
حلايب 29 22
أبو رماد 29 22
رأس حدربة 28 23
الفيوم 32 18
بني سويف 32 18
المنيا 33 18
أسيوط 34 19
سوهاج 35 19
قنا 38 21
الأقصر 38 21
أسوان 38 23
الوادي الجديد 37 18
أبوسمبل 38 23

 

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة الظواهر الجوية رياح

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