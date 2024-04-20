درجات الحرارة تتجاوز الـ41..تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إن فصل الربيع يتميز باختلاف درجات الحرارة بين فترات الليل والنهار، خاصة خلال الأيام القادمة، متابعة الطقس سيكون مرتفع صباحا خلال الأيام القادمة.

وأضافت أن هناك نشاط نسبي للرياح خلال فترة الليل، مما سيساهم في الشعور بالبرودة، وشددت على أنه بداية من يوم الثلاثاء القادم ستتعرض البلاد لمرتفع جوي صحراوي سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

واسترسلت: درجات الحرارة ستصل يوم الثلاثاء إلى 36 درجة مئوية ويوم الأربعاء والخميس ستتراوح ما بين 37 و38 درجة.

وأكملت: درجات الحرارة ستصل في الصعيد إلى 41 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة ستكون منخفضة، وعليه الطقس سيكون شديد الحرارة حتى نهاية الأسبوع.