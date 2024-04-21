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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الأرز
الأرز

شهدت أسعار الأرز تراجعا قويا خلال الأيام القليلة الماضية بعد مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، إذ تراجعت السلعة التي لا يخلو بيت مصري منها على غرار عدة سلع وحبوب أخرى.

أسعار الأرز اليوم

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار الأرز وصلت خلال موجة التراجع الكبيرة الحالية إلى إلى 14 جنيها للكيلو الشعير فقط، حيث جاء التراجع بداية من انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية إرتفاع درجات الحرارة وانخفاض استهلاك الارز في فصل الصيف.

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ولفت إلى أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة وصل سعره  إلى 14000 جنيه في بعض الأصناف بعدما كان سعره 17000 جنيه ووصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 15000 الف جنيه بعدما وصل سعره في الأيام القليلة الماضية الى18000 فيما.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وأكد أبو صدام أن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة سجل 25000 جنيه ووصل سعرطن الارز الابيض عريض الحبة إلى 26000 الف جنيه بانخفاض تجاوز 2000 جنيه في الطن عن الأيام القليلة الماضية، مما سوف ينعكس بالانخفاض علي كافة أسعار الأرز المعبأ خلال الأيام القادمة .
 

الأرز

الكيلو بـ 14 جنيها

وأشار “ابوصدام” إلى أن هذا يعنى أن سعر كيلو الأرز وصل إلى 14 جنيها، موضحا أن زراعة الأرز سوف تبدأ في شهر مايو  بعد حصاد الاقماح في 9 محافظات فقط هي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيليه والغربية وبور سعيد بمساحة تكفي الاحتياجات المحلية من الأرز.

وحددت الحكومة مساحة 725 الف فدان لزراعة الأرز بمياه النيل بالإضافة الي نحو 350 الف فدان تزرع باصناف الأرز الجاف ومياه الصرف الزراعي المعالج ويحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها .

سر انخفاض سعر الأرز

وعن سبب انخفاض أسعار الأرز قال ابو صدام إن السبب الرئيسي هو كثرة المعروض مع قلة الطلب حيث بدأ التجار يتخلصون من الارز المخزن لديهم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وقرب موعد زراعة الارز في الموسم الجديد مع انخفاض اسعار البدائل الاخري للأرز المصنوعه من الدقيق كالمكرونة مع زيادة الضغط الرقابي علي المستغلين والمحتكرين.

وأكد أن الحكومة تسعى بكل جهد لاستنباط أصناف من الأرز قليلة استهلاك المياه لزيادة مساحات زراعة الارز مع ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى الاتجاه لزراعة كميات من الارز البسمتي كتجربه لأول مره في مصر هذا الموسم لتلبية الاحتياجات المحليه منه. 

وأشار إلى أن  سعر كيلو الأرز عالي الجودة للمستهلك حاليا أقل من 30 جنيه للكيلو لأغلب الأصناف.

وقبل أيام، قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن هناك استقرارا فى أسعار الأرز، وأن الإنتاج حاليا كله محلى، موضحا أننا ليس لدينا أى مشكلات فى إنتاج الأرز.

2000 جنيه للطن

وأضاف شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك توافرا فى الأرز، مشيرا إلى انخفاض سعر الأرز 2000 جنيه للطن، وأثر فى بعض المناطق.

وتابع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: "أننا فى بداية موسم زراعة الأرز، والتقاوى نحصل عليها من الإنتاج الجيد فى الأرض، كما أن شركات التقاوى بها بعض العجز".

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