بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

يبحث المواطنون يوميا عن أسعار الأرز، وذلك بعدما شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية ، حيث وصل سعر الكيلو إلى 35 جنيها أمام المستهلكين .



وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار الأرز انخفضت انخفاضا كبيرا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية إرتفاع درجات الحرارة وانخفاض استهلاك الارز في فصل الصيف .

ولفت إلى أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة وصل سعره إلى 14000 جنيه في بعض الأصناف بعدما كان سعره 17000 جنيه ووصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 15000 الف جنيه بعدما وصل سعره في الأيام القليلة الماضية الى18000 فيما وصل طن الأرز الابيض رفيع الحبه الي 25000 جنيه ووصل سعرطن الارز الابيض عريض الحبة الي 26000 الف جنيه بانخفاض تجاوز ال 2000 جنيه في الطن عن الايام القليله الماضيه مما سوف ينعكس بالانخفاض علي كافة اسعار الارز المعبأ خلال الأيام القادمة .

واشار “ابوصدام” خلال تصريحات له إلى أن هذا يعنى أن سعر كيلو الأرز وصل إلى 14 جنيها، موضحا أن زراعة الأرز سوف تبدأ في شهر مايو بعد حصاد الاقماح في 9 محافظات مصريه فقط وهي محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيليه والغربية وبور سعيد بمساحة تكفي الاحتياجات المحلية من الارز.

وحددت الحكومة مساحة 725 الف فدان لزراعة الارز بمياه النيل بالإضافة الي نحو 350 الف فدان تزرع باصناف الأرز الجاف ومياه الصرف الزراعي المعالج ويحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها .

أسباب انخفاض أسعار الأرز

وأكد “نقيب الفلاحين” أن سبب انخفاض أسعار الارز هو كثرة المعروض مع قلة الطلب حيث بدأ التجار يتخلصون من الارز المخزن لديهم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وقرب موعد زراعة الارز في الموسم الجديد مع انخفاض اسعار البدائل الاخري للارز المصنوعه من الدقيق كالمعكرونه مع زيادة الضغط الرقابي علي المستغلين والمحتكرين.

وأكد أن الحكومة تسعى بكل جهد لاستنباط أصناف من الارز قليلة استهلاك المياه لزيادة مساحات زراعة الارز مع ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى الاتجاه لزراعة كميات من الارز البسمتي كتجربه لأول مره في مصر هذا الموسم لتلبية الاحتياجات المحليه منه.

وأشار إلى أن سعر كيلو الارز عالي الجودة للمستهلك حاليا أقل من 30 جنيه للكيلو لأغلب الأصناف.