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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

انخفاض ملموس في الأسعار.. 8 سلع تشهد رحلة هبوط من بينها الأرز| القائمة كاملة

السلع
السلع

بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته السلع خلال الفترة الأخيرة، بدأت رحلة هبوط في أسعار السلع الأساسية في كافة الأسواق على مستوى الجمهورية بعد مبادرة الحكومة.

السلع 

انخفاض أسعار السلع 

وفي هذا الصدد، قال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار جميع السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية من بينها أسعار الخضراوات والفاكهة.

وأوضح النجيب ـ في مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أن سعر كيلو الطماطم حاليًا يتراوح بين 8 و9 جنيهات في سوق الجملة، ويصل في سوق التجزئة إلى 12 جنيهًا، في حين أن كيلو البطاطس يصل إلى 15 جنيهًا في السوق المحلي، ويبلغ سعر كيلو الثوم نحو 25 جنيها، والملوخية نزلت 50%.

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وتابع: "ورق العنب والبامية متوفرين في الأسواق ولكن بكميات قليلة وغير كاف في الأسواق، وورق العنب هيكون متوافر في الأسواق خلال الـ 10 أيام المقبلة وسيتراوح سعره من 15 إلى 20 جنيه للكيلو الواحد".

وأوضح أن سعر البامية كان 150 جنيه قبل رمضان، ودلوقتي بـ 60 جنيه، وبدءًا من 15 مايو المقبل؛ سعر كيلو البامية سوف يتراوح من 25 و40 جنيه في الكيلو.

حاتم النجيب

انخفاض حقيقي فى المنافذ والمحال 

ومن جانبه، قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية،  إن أسعار الأرز شهدت انخفاضا ملموسا ليتراوح سعر الأرز عريض الحبة بين 17000 و17300 جنيه للطن، مقارنة بسعر سابق 19500 جنيه للطن .

وأوضح شحاتة ـ أن الأسعار ستتجه للانخفاض خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر وسيشعر المواطن بهذا الخفض بشكل حقيقي فى المنافذ والمحال التجارية المختلفة، مع انتهاء المخزون من الأرز وبدء شراء أرز بالسعر الجديد الذي يخضع للتخفيض.

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يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار السلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية كالأرز والسكر والزيت، وبحسب آخر تحديث للأسعار في بوابة مجلس الوزراء تأتي أسعار السلع الأساسية اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 كالآتي:

  • سجل الأرز المعبأ اليوم 15 إبريل 34.41 جنيه للكيلو.
  • كما سجل الفول المعبأ اليوم 59.16 جنيه للكيلو.
  • وسجل الدقيق المعبأ 28.88 جنيه للكيلو.
  • وسجل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 92.48 جنيه/ للتر.
  • كما سجل السكر المعبأ اليوم 40.84 جنيه/ للكيلو.
  • وسجلت المكرونة المعبأة اليوم 31.55 جنيه/ للكيلو.
  • كما سجل العدس المعبأ 67 جنيه/ للكيلو.
  • وسجل زيت الذرة اليوم 126.48 جنيه/ للتر.
  • كما سجل البيض البلدي اليوم 6.35 جنيه/ للبيضة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تبنى الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع بالأسواق بنسب تصل إلى 20% في الوقت الحالي لتصل إلى 30% عقب عيد الفطر، وذلك تضامنا مع المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة.

مدبولي
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