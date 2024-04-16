اتحاد الصناعات يكشف مفاجاة جديدة عن سعر كيلو الأرز في الأسواق |تفاصيل

طمئن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المواطنين على سعر الأرز قائلا:" عندنا استقرار في الأرز وإنتاج الارز جميعه محلى ويكفينا".

هل يتراجع سعر كيلو الأرز فى الأسواق؟

وأكد شحاته خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبني عسل ان سعر الأرز لم يزد وكان متوفرا في الأسواق، مبينا ان سعر طن الأرز تراجع بقيمة ٢٠٠٠ جنيه، لافتا الى سعر كيلو الأرز وصل إلى ٣٣ جنيه للكيلو بعد ان أرتفع إلى ٣٦ جنيه للكيلو.

مافيش زيادة في سعر الأرز وسوف ينخفض مرة أخري

ولفت رئيس شعبة الأرز إلى دخول مصر في موسم زراعة الأرز، مؤكدا ان التقاوي لديها بعض العجز ، مطمئنا المواطنين:" مافيش زيادة في سعر الارز وسوف ينخفض مرة أخري".