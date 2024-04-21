هدوء بلجان امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بمعاهد الشرقية الأزهرية

تفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية سير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني، في يومها الثاني بعدد من لجان إدارتى شرق وغرب الزقازيق ،وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

وجه رئيس المنطقة بتوفير الجو الملائم للطلاب، وتهيئة كل سبل الراحة لأداء الامتحانات في مناخ مناسب، مشددًا على فرض الانضباط بداخل اللجان ، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات؛ للتواصل والرد علي أي استفسارات على الفور.



وأكد رئيس منطقة الشرقية الازهرية انه سادت حالة من الهدوء والانتظام بلجان امتحانات النقل الإعدادي والابتدائي بمعاهد الشرقية الأزهرية ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية والرئسية أي شكوي بخصوص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.



يُذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي أدوا الامتحان اليوم الثاني في مادتى التربية الإسلامية و الدرسات الاجتماعية ، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي أصول الدين( ورقة أولي) ، والعلوم.

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