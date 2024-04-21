سبب تسمية العجوزة وعابدين.. أسرار هتسمعها لأول مرة عن التراث المصري|فيديو

أكد حسام حسيب، مؤسس صفحة "أنتيكة"، عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، أنه يعرض قصص الشوارع وحكاية الأماكن التاريخية مثل قصر عابدين وسبب تسميته رغم أنه لا يوجد حاكم في تاريخ مصر اسمه عابدين، ولكنه كان ضابطًا في جيش محمد علي باشا.



وقال حسام حسيب، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين “نهاد سمير وعبيدة”، إنه كشف سبب تسمية منطقة العجوزة بهذا الاسم ومن هي العجوزة وتبين أنها نازلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي، وهي جدة نازلي والدة الملك فاروق، وكانت سيدة كبيرة وتقدم طعامًا للناس فكانوا يشيرون إليها ويقولون العجوزة.

وتابع مؤسس صفحة "أنتيكة"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أنه يتم نشر المعلومات الكاملة حول الأماكن التاريخية، وكيف تم إنشاؤها، حتى يعلم الجيل الجديد، التراث المصري القديم.