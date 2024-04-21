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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة الصين بالقاهرة: بكين تدعم حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة

صدى البلد

أكد الوزير المستشار تشاو ليانج، المتحدث باسم سفارة الصين بالقاهرة، أن بلاده تدعم حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وتدعم التنفيذ الكامل لـ"حل الدولتين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعلى حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وقال إن بكين سوف تواصل العمل مع جميع الأطراف في المرحلة المقبلة وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية والدفع بتنفيذ "حل الدولتين".


وأضاف المتحدث باسم سفارة الصين بالقاهرة، في تصريحات صحفية وزعتها السفارة اليوم، الأحد، أن الصين لعبت دورا إيجابيا كدولة كبيرة ومسئولة، وبذلت جهودا دؤوبة لإحلال السلام وإنقاذ الأرواح وإحقاق الحق، وقدمت ما في وسعها من المساعدات باستمرار إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الصين قدمت دفعة من المساعدات النقدية ودفعتين من المساعدات الإنسانية المادية العاجلة إلى قطاع غزة عبر مصر، بما فيها الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية. 

وأوضح أن السفارة تقوم بالتنسيق مع أجهزة الحكومة المصرية والهلال الأحمر من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الصينية إلى أهالي قطاع غزة بشكل آمن وفي وقته.

ولفت إلى وصول 450 طنا من الأرز إلى فلسطين خلال شهر رمضان المبارك، الذي تم نقله إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، فضلا عن وصول 450 طنا من الدقيق إلى بورسعيد مؤخرا.

وأفاد بأن المساعدات العينية التي وصلت إلى غزة شملت الخيام والبطاطين والملابس القطنية، والمستلزمات الطبية إلى مطار العريش، مؤكدا أن الصين تدعم بثبات قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة، وتعمل دائما على إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

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