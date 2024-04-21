محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة فولهام بالبريميرليج

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة الفريق في مواجهته أمام فولهام في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "كرافن كوتيج".

وتضمنت تشكيلة ليفربول كلاً من:

- حارس المرمى: أليسون.

- خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، كونساه، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

- خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، جرافينبيرش.

- خط الهجوم: جاكبو، دييجو جوتا، لويس دياز.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة، إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين.

ليفربول يسعى لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة آرسنال في الصدارة، ويحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي في المركز الثاني.