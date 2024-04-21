وزير الشباب والرياضة يناقش مستجدات استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الـ43

ناقش الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مستجدات استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، خلال الفترة من (١٧-٢٣) أغسطس المقبل، بحضور الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد عمر المفوض الدولي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات والمدير التنفيذي للمؤتمر الكشفي العالمي، وبحضور مجموعة العمل التنفيذية بالوزارة والمعنية بمتابعة أعمال اللجنة العليا للمؤتمر الكشفي العالمي.

وناقش اللقاء الميزانية الخاصة بالمؤتمر، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، كما تم مناقشة التعاون مع رعاة للمؤتمر لضمان توفير المتطلبات والتسهيلات اللازمة لنجاح الحدث.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لضمان نجاح المؤتمر، مشيراً إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لإخراج هذا الحدث العالمي في أبهى صورة.

كما اكد أن هذا المؤتمر سيساهم في تعزيز العمل الكشفي في مصر والمنطقة العربية، ونشر قيم السلام والصداقة والتسامح بين الشباب.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر ناجحاً على جميع الأصعدة، وأن يترك بصمة إيجابية في تاريخ الحركة الكشفية العالمية، نظراً لتضافر جميع الجهات المعنية والعمل على قدم وساق لضمان استضافة مصر للمؤتمر بأفضل صورة ممكنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية هذا الحدث العالمي الكبير، مؤكدا أنه يُمثل فرصة عظيمة للشباب المصري للتعرف على الثقافات المختلفة من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب الكشفية.

ويعد المؤتمر الكشفى العالمى هو الجمعية العمومية لكشافة العالم، ويتم من خلاله وضع السياسات التى تنظم العمل الكشفى العالمى ووضع وتعديل اللوائح المنظمة له، وكذا انتخاب مجلس الإدارة واللجان المساعدة والدولة التى تستضيف المؤتمر فى دورته المقبلة.