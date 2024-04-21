عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يناقش مستجدات استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الـ43

صدى البلد

ناقش الدكتور  أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مستجدات استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، خلال الفترة من (١٧-٢٣) أغسطس المقبل، بحضور الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد عمر المفوض الدولي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات والمدير التنفيذي للمؤتمر الكشفي العالمي، وبحضور مجموعة العمل التنفيذية بالوزارة والمعنية بمتابعة أعمال اللجنة العليا للمؤتمر الكشفي العالمي.

وناقش اللقاء الميزانية الخاصة بالمؤتمر، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، كما تم مناقشة التعاون مع رعاة للمؤتمر لضمان توفير المتطلبات والتسهيلات اللازمة لنجاح الحدث.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لضمان نجاح المؤتمر، مشيراً إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لإخراج هذا الحدث العالمي في أبهى صورة.

كما اكد أن هذا المؤتمر سيساهم في تعزيز العمل الكشفي في مصر والمنطقة العربية، ونشر قيم السلام والصداقة والتسامح بين الشباب.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر ناجحاً على جميع الأصعدة، وأن يترك بصمة إيجابية في تاريخ الحركة الكشفية العالمية، نظراً لتضافر جميع الجهات المعنية والعمل على قدم وساق لضمان استضافة مصر للمؤتمر بأفضل صورة ممكنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية هذا الحدث العالمي الكبير، مؤكدا أنه يُمثل فرصة عظيمة للشباب المصري للتعرف على الثقافات المختلفة من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب الكشفية.

ويعد المؤتمر الكشفى العالمى هو الجمعية العمومية لكشافة العالم، ويتم من خلاله وضع السياسات التى تنظم العمل الكشفى العالمى ووضع وتعديل اللوائح المنظمة له، وكذا انتخاب مجلس الإدارة واللجان المساعدة والدولة التى تستضيف المؤتمر فى دورته المقبلة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الشباب والرياضة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

حسين لبيب: هذا اللاعب مفيش زيه في مصر ولا المنطقة العربية

تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات خلال أيام

ترشيحاتنا

زيادة توريد القمح عن المواسم السابقة .. لهذا السبب

6 مايو.. معارضة كروان مشاكل على حبسه شهرين في تهديد محامي بالخطف

الرواتب هتزيد..بشرى سارة لـ 18 مليون موظف بإستثناء هذه الفئات|والتطبيق في هذا الموعد

خبير لوائح يفجر مفاجأة عن إيقاف القيد للزمالك 3 فترات.. تفاصيل

قطعه 3 أجزاء| ق.اتل طالب الدقهلية يدلي بتفاصيل الجريمة قبل إحالته للمفتي

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المركزية العسكرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام |شاهد

أرخص سعر.. أسهل طريقة لاستيراد سيارة كهربائية من الخارج بدون وسيط

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المركزية العسكرية

قصير ولامع.. زينة تشعل السوشيال ميديا بصورها الأخيرة

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المركزية العسكرية

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ